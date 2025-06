Influencer de 17 anos foi morta por 'stalker' após o aniversário

A jovem influenciadora Sana Yousaf, de 17 anos, foi morta a tiros dentro de casa por um stalker. A jovem foi baleada na noite de segunda-feira (2) em casa, na cidade de Islamabad, capital do Paquistão.

Segundo a CBS News, um homem de 22 anos foi preso suspeito pela morte da tiktoker. A polícia afirmou que ele passou horas rondando a casa dela.