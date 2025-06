Antes do tiro, patrão tentou atropelar operário que pediu aumento

A vítima entregou aos policiais o nome completo do empregador e um comprovante de Pix que exibia parte do CPF do suspeito. Com esses dados, os agentes consultaram os sistemas policiais e localizaram a ficha do suspeito, incluindo foto e endereço.

A imagem foi repassada a um policial militar que estava com a vítima no Hospital Municipal. A vítima reconheceu o homem como seu patrão e confirmou o endereço apresentado no sistema.

O boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de homicídio doloso, com autoria conhecida, mas os demais envolvidos ainda não foram identificados. O inquérito será encaminhado ao 4º Distrito Policial de São José dos Campos, responsável pela área onde ocorreu o crime.