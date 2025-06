VÍDEO: Homem é encontrado morto em terreno com mato na região

Um homem de aproximadamente 35 anos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (4), em um terreno localizado na rua Edvaldo Golperte, no bairro Estufa 2, em Ubatuba.

O local, cercado por muro alto e tomado por mato, apresentava uma abertura recente no muro, aparentemente usada como apoio para a entrada e saída do imóvel. A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e estiveram no local.