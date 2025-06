Aos 17 anos, influenciadora é morta a tiros por 'stalker'

A jovem influenciadora Sana Yousaf, de 17 anos, foi morta a tiros dentro de casa por um stalker.

O caso aconteceu nesta última segunda-feira (2), em Islamabade, a capital do Paquistão. Conhecida no Tik Tok e no Instagram, onde tinha um milhão e 400 mil seguidores, respectivamente, Sana havia celebrado o seu aniversário e estava dentro de sua casa.