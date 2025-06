PF cumpre mandado contra abuso sexual infantojuvenil em Taubaté

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), uma operação de repressão ao compartilhamento e armazenamento de material com conteúdo de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de Taubaté.

A diligência foi realizada em uma residência no bairro Piracangaguá, em Taubaté, onde foram apreendidos celulares, notebook, computadores e diversos dispositivos eletrônicos. O material será submetido à perícia técnico-científica, com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar eventuais outras vítimas.