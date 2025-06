Freira que viralizou pela beleza alerta sobre perfis falsos dela

Em pronunciamento publicado nas redes oficiais da Congregação Sancta Dei Genitrix, à qual pertence, irmã Eva alertou sobre a criação de perfis falsos com o nome dela. Ela pediu que o público evite seguir ou interagir com essas contas.

“Esses perfis, por favor, não sigam, não curtam, não acompanhem, porque não são perfis reais”, pediu.

Segundo a religiosa, nem ela nem os outros membros da congregação têm perfis pessoais nas redes. Os únicos canais oficiais são as páginas institucionais: Servas de Maria Santíssima, para as irmãs, e Servos de Maria Santíssima, para os irmãos, além das contas do padre Ribamar, orientador da comunidade, e do projeto Chácara da Gruta.

Natural de Patos de Minas (MG), irmã Eva se chamava Kamila Cardoso antes de entrar para a vida religiosa. Aos 18 anos, optou por seguir a fé ortodoxa, que não está ligada à Igreja Católica. Antes disso, teve uma breve carreira como modelo e chegou a vencer o concurso Miss Continente Teen Sol Nascente.