Adolescente agride funcionária e depois é agredido em abrigo

Um adolescente agrediu uma funcionária de um abrigo municipal de São José dos Campos. Em represália, o jovem foi agredido por colegas do mesmo abrigo.

O caso envolveu quebra de porta e agressão física dentro da unidade do Abrigo Adolescente Masculino, na Vila Maria, localizado na rua Serafim Dias Machado.