Ciclista morre atropelado por micro-ônibus na Dutra em Taubaté

Um jovem ciclista de 20 anos morreu atropelado por micro-ônibus na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na noite dessa terça-feira (3).

O acidente aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do km 117,7, em Taubaté. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e é investigado pela Polícia Civil.