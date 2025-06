Trio é preso após cão achar drogas escondidas em garagem de SJC

Três pessoas foram presas pela Polícia Militar, em São José dos Campos, após um cão farejador da corporação indicar drogas que estavam escondidas em um fundo falso de uma garagem na região leste da cidade.

O caso aconteceu nessa terça-feira (3), por volta das 17h20, quando equipe do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizava verificação de denúncia pelo bairro Parque Novo Horizonte, na região leste.