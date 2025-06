VÍDEO: Idoso desaparecido é encontrado caído em buraco de 15 m

Um idoso que estava desaparecido desde o último domingo (1º) foi localizado por familiares em uma área de mata, caído em um buraco de aproximadamente 15 metros de profundidade.

O homem estava consciente, embora machucado. O caso aconteceu em Cabreúva (SP) e o idoso foi resgatado na manhã de terça-feira (3).