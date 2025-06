Homem é condenado a 24 anos por matar e enterrar namorada no Vale

Preso em abril do ano passado (veja abaixo) após confessar o assassinato da namorada, em Taubaté, Manoel Aurino Chaves dos Santos, de 52 anos, conhecido como Ceará, foi condenado a 24 anos de prisão pelo crime. A sentença foi definida após a realização de júri popular nessa terça-feira (3).

Segundo a denúncia, ele matou a namorada Natália Aline da Silva, de 31 anos, e depois enterrou o corpo no quintal de sua casa, no bairro Parque São Luís, em Taubaté. Depois, o homem ainda concretou o quintal. O crime aconteceu em abril de 2024.