Traficantes que circulam por telhados são presos em São José

Segundo a polícia, os indiciados se especializaram em usar os telhados de residências do bairro Conjunto Residencial Elmano Veloso, na zona sul de São José, para fugir da polícia e esconder as porções de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o local é conhecido como ponto de venda de drogas, no qual “os criminosos têm como modus operandi circular pelos telhados das casas dos moradores quebrando as telhas para fugir com as drogas das forças de segurança e ocultar os ilícitos”, disse a autoridade policial.

Ainda segundo o delegado, em relato no boletim de ocorrência, a prática de circular pelos telhados gera “crime de dano aos cidadãos de bem que estão aterrorizados com essa prática e já não aguentam mais o domínio desses verdadeiros terroristas pelo bairro”.

Após “inúmeras denúncias” de moradores, policiais civis foram até o endereço e permaneceram de vigilância, quando conseguiram observar dois indiciados no local.