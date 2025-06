Homem é preso após furtar 40 peças de loja de roupas em Taubaté

Um homem de 40 anos foi preso em Taubaté, pela Polícia Civil, após furtar 40 peças de uma loja de roupas na cidade. O crime ocorreu durante a noite e a porta do estabelecimento foi danificada. A prisão aconteceu nessa terça-feira (3), no Bosque da Saúde.

Após a informação do furto ao estabelecimento comercial, passada por meio do aplicativo Vizinhança Solidária, policiais civis começaram a investigar o crime.