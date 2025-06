Ônibus do transporte público atrasam saída em São José e Jacareí

Ônibus do transporte público coletivo tiveram a saída atrasada em São José dos Campos e Jacareí, nesta quarta-feira (4). Motoristas e cobradores realizam assembleia para deliberar a respeito da proposta de reajuste dos salários. A proposta de 4% de aumento nos salários e de 4,5% nos benefícios foi rejeitada pelos trabalhadores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba esteve reunido com a Busvale, entidade que representa as empresas, e informou que as companhias estavam irredutíveis quanto a conceder aumento real para os trabalhadores. O sindicato frisou que as concessionárias não chegaram nem ao índice da inflação, que é de 5,32%.