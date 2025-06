Advogado é condenado a 4 anos de prisão por agredir esposa

O advogado e influenciador digital João Neto foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de lesão corporal praticado contra a ex-esposa. Além da pena privativa de liberdade, ele também deverá pagar uma indenização no valor de R$ 40 mil à vítima.

A decisão foi proferida pelo juiz Robério Monteiro, que atua no 2º Juizado de Combate à Violência Doméstica de Maceió, conforme divulgou o portal g1. Apesar da condenação, a defesa do réu ainda pode recorrer da sentença em instâncias superiores.