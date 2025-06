Mega-Sena: aposta de Taubaté fatura R$ 59 mil nesta terça (3)

Um apostador de Taubaté é um dos 53 sortudos que acertou cinco números no concurso 2871 da Mega-Sena. Ele vai levar para casa R$ 59.987,23.

Enquanto isso, ninguém acertou as seis dezenas no prêmio principal, que ficou acumulado novamente e vai a R$ 45 milhões.