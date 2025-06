Polêmica camisa vermelha da Seleção é apreendida pela polícia

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Uma ação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) resultou na prisão de seis pessoas nesta terça-feira (3), na Feirinha da Madrugada, localizada no Brás, Zona Leste de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Civil, os detidos estavam comercializando mercadorias falsificadas, entre elas camisas vermelhas que imitavam o uniforme da Seleção Brasileira. As peças chamaram atenção devido às especulações sobre uma possível nova versão do uniforme oficial, que, no entanto, não chegou a ser fabricada.

A operação faz parte de um esforço contínuo para coibir a venda de produtos irregulares e proteger os consumidores e as marcas afetadas pela pirataria.