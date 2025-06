Duas carretas batem e mulher morre no acidente

Um grave acidente envolvendo duas carretas na manhã desta terça-feira (3), resultou na morte de uma mulher e no derramamento de óleo vegetal na pista.

Esse acidente aconteceu na rodovia MT-010, em Diamantino (MT). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu quando uma carreta carregada com óleo vegetal colidiu na traseira de um caminhão que transportava milho e estaria parado no momento da batida.