Gata paraplégica vira símbolo de superação após ser adotada

A gata Toffee, que ficou paraplégica após ser atropelada e abandonada nos Emirados Árabes Unidos, conquistou milhares de pessoas na internet com sua história de resgate e adoção. A felina, que perdeu os movimentos das patas traseiras devido ao acidente, foi acolhida pela ONG Animals and Me e posteriormente adotada pelo casal Nadine Alliye e seu parceiro em Dubai.

Apesar das limitações físicas, Toffee surpreende pela vitalidade. "Ela é a gata mais feliz que já tive", afirmou Nadine em entrevista à revista People. A tutora relata que o animal é extremamente ativo e brincalhão, desafiando as expectativas de muitos, incluindo um veterinário que sugeriu a eutanásia.