Estrela de reality mostra transformação após perder 226 kg

Tammy Slaton, conhecida por participar do reality show "Amy e Tammy: Irmãs Contra o Peso" (TLC), revelou sua drástica transformação física após perder aproximadamente 226 kg. A youtuber compartilhou nas redes sociais imagens do antes e depois, incluindo fotos ao lado da namorada, Andrea, mostrando os resultados de cirurgias para remoção de excesso de pele no rosto e pescoço.

O programa, disponível na plataforma Max, documenta há seis temporadas a jornada das irmãs Slaton em busca de uma vida mais saudável. No início da produção, Tammy enfrentava o risco de ficar acamada, enquanto Amy expressava o desejo de ser mãe.