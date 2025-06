Homem é preso por estuprar menina; pais são presos por omissão

Um homem de 35 anos, suspeito de estupro de vulnerável, após uma adolescente de 13 anos dar à luz um bebê. Os pais da vítima também foram detidos por omissão do crime.

A jovem, que estava no sétimo mês de gestação, entrou em trabalho de parto no mesmo dia da prisão dos familiares. O caso aconteceu no último domingo (1º) em Canto do Buriti, no interior do Piauí