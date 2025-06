São José Futsal arranca empate a 16 segundos do fim pelo Paulista

O São José Futsal arrancou um empate heróico por 4 a 4 contra a AABB na noite desta terça-feira (3), no ginásio da AABB, em São Paulo, pela primeira fase da edição 2025 do Campeonato Paulista de Futsal.

Com esse resultado, os joseenses, comandados pelo técnico Gabriel Silva, estão com quatro pontos em três jogos, com uma vitória, um empate e uma derrota. E o time da capital está com 8 pontos, invicto.