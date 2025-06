Policial mata a mulher com um tiro e faz a ex de refém

O caso aconteceu na cidade de Moreno, na Argentina, no mesmo dia em que se completaram 10 anos da primeira mobilização do movimento "Ni Una Menos", um feminicídio chocou a cidade e a comunidade local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações policiais, o autor do crime foi identificado como Gabriel Fernando Danielo, de 39 anos.

Ele matou com ao menos um disparo de arma de fogo Marcela Fabiana Heredia, de 46 anos, na porta de um ginásio localizado na rua Roque Sáenz Peña, esquina com Centenario, por volta das 16h30 desta segunda-feira (2). A vítima mantinha um relacionamento com Anabel Viviana Florentin, de 35 anos, ex-namorada do policial.

Após o assassinato, Danielo entrou no ginásio, onde manteve Florentin sob ameaça, com a arma apontada para a cabeça, durante vários minutos. A situação foi marcada por tensão até que, após negociação com agentes da delegacia local, ele libertou a mulher, que foi encaminhada em estado de choque a um hospital, onde recebeu atendimento médico.