Após 2 dias, jovem de 25 anos é achado morto e com 6 tiros

A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 25 anos, cujo corpo foi encontrado nesta terça-feira (3), com marcas de violência no corpo.

De acordo com a delegada Tamires Jade, que conduz as investigações, o corpo apresentava seis perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na região da cabeça, além de marcas que indicam que o jovem foi arrastado. As circunstâncias do crime seguem sob apuração.