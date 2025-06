Renderam família na fazenda, fizeram reféns e levaram R$ 14 mil

O caso aconteceu na zona rural de Brumado, no sudoeste da Bahia. Criminosos armados invadiram a propriedade, renderam pai e filha, amarraram as vítimas e exigiram dinheiro, levando cerca de R$ 14 mil em espécie.

Após a ação, um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o cenário de destruição na sede da fazenda. Nas imagens, a neta do homem amarrado, um idoso, aparece chorando e relata o ocorrido: “Os ladrões entraram aqui e quebraram tudo, jogaram as coisas no chão. Pegaram o quarto do meu avô e tiraram tudo. Pegaram tudo que tinha aqui dentro”, disse, emocionada.

Além da quantia em dinheiro, os assaltantes levaram documentos pessoais do idoso e um cartão bancário. Segundo informações iniciais, os suspeitos teriam conhecimento prévio sobre a existência do valor guardado na casa, o que pode ter motivado o crime. A polícia investiga o caso e tenta esclarecer como os criminosos obtiveram essa informação.