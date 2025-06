VÍDEO: Menino faz gesto inusitado no casamento e surpreende

Um momento que deveria ser apenas de ternura e encanto em um casamento acabou rendendo boas risadas e viralizando nas redes sociais. Higor, pai do pequeno Cássio, registrava orgulhoso a entrada do filho como pajem, acompanhado de uma daminha, quando a cena tomou um rumo inesperado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao ouvir a risada de outra criança que assistia à cerimônia, Cássio, de forma espontânea, reagiu mostrando o dedo do meio. O gesto pegou todos de surpresa e gerou uma série de comentários bem-humorados nas redes sociais, onde o vídeo foi compartilhado.