Briga entre mulheres termina com homem morto a tiros

O caso aconteceu no município de Canela, na Serra Gaúcha. A vítima foi identificada como Pablo Guilherme Ferreira Narcizo. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu após um desentendimento entre a companheira de Pablo e outras três mulheres.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um homem de 28 anos foi morto com um tiro na cabeça, na manhã desta segunda-feira (2). E tudo isso por conta de uma briga entre quatro mulheres.

Segundo as investigações, a briga começou nas proximidades de uma escola no bairro Santa Marta, onde uma das suspeitas entrou em confronto físico com a companheira da vítima. O desentendimento teria sido motivado por antigas desavenças familiares.

Ainda conforme o relato policial, pouco depois das 8h, a mulher envolvida na briga e outras duas suspeitas foram até a residência da rival, no bairro Vila Dante. No local, encontraram apenas Pablo. Durante a discussão, o grupo teria ameaçado incendiar a casa, quando o homem foi atingido por um disparo de pistola na cabeça, morrendo no local.

Na casa de uma das mulheres, que confessou a autoria do homicídio, a polícia apreendeu uma arma de fogo com a numeração suprimida. Tanto a suspeita quanto a vítima possuíam antecedentes criminais.