Casa explode e criança de 5 anos morre

As equipes do CBMMT continuam no endereço realizando o trabalho de rescaldo, para evitar o surgimento de novos focos de incêndio. A Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também estiveram presentes, conduzindo as primeiras diligências para apurar as circunstâncias do ocorrido.

A área foi isolada e o corpo da criança será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada. O caso segue sob investigação para esclarecer as causas da explosão e apurar possíveis responsabilidades.

As informações são do CenárioMT