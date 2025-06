Anderson sanciona recriação de cargos inconstitucionais em SJC

Em meio à estratégia do governo Anderson Farias (PSD) para recriar os 458 cargos comissionados da Prefeitura de São José dos Campos que foram considerados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça, o prefeito sancionou as leis que extinguem 139 cargos comissionados em cinco secretarias municipais e criam outros 151 nas mesmas pastas. As leis foram publicadas no diário oficial nessa terça-feira (3).

Na Secretaria de Gestão de Obras, foram criados 12 cargos e extintos 13. Na de Mobilidade Urbana, foram criados 26 e extintos 22. Na de Governança, foram criados 68 e extintos 62. Na de Apoio Social ao Cidadão, foram criados 43 e extintos 40. E na de Assuntos Jurídicos, foram criados dois cargos e extintos também dois.