VÍDEO: Torcidas organizadas do Corinthians invadem sede do clube 

A sede do Corinthians, no Parque São Jorge, foi alvo de uma invasão por parte de torcidas organizadas do clube na tarde desta terça-feira (3). Membros das principais facções da torcida alvinegra, incluindo Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra, ocuparam a área social do clube.

O protesto acontece em meio a um momento de tensão entre as torcidas e a diretoria corintiana. Até o momento, não há informações oficiais sobre os motivos específicos da invasão ou possíveis danos ao patrimônio do clube.