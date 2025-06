VÍDEO: Homem chora 'morte' de bebê reborn após acidente

Tonhão do Samba, morador da Zona Norte de Teresina, emocionou usuários das redes sociais ao aparecer chorando pela "morte" de Marinete, sua boneca reborn. O vídeo, que rapidamente viralizou, mostra o homem em prantos segurando a boneca hiper-realista, com quem mantinha um forte vínculo afetivo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As bonecas reborn, conhecidas por seu realismo extremo, têm ganhado destaque nas redes sociais nos últimos meses, com colecionadores que desenvolvem relações emocionais intensas com os objetos. Este não é o primeiro caso que chama atenção - recentemente, outros vídeos de pessoas "chorando" por suas bonecas reborn também viralizaram.