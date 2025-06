VÍDEO: Solto de prisão, Poze do Rodo é recebido por multidão

O cantor Poze do Rodo foi solto nesta terça-feira (3), após ter sido preso sob a acusação de envolvimento com uma facção criminosa. Ele deixou a penitenciária Dr. Serrano Neves, conhecida como Bangu 3A, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro.

A saída do artista foi marcada por uma recepção calorosa dos fãs, que fizeram uma festa em frente ao presídio para celebrar sua liberdade. O alvará de soltura foi assinado por volta das 13h.