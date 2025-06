FVE diz que não tem fins lucrativos e déficit é 'insignificante'

Após registrar déficit de quase R$ 1 milhão em 2024, depois de superávit de R$ 38,2 milhões anteriormente, a FVE (Fundação Valeparaibana de Ensino) disse que é uma “instituição sem fins lucrativos” e reforçou a “insignificância do déficit”, que foi de R$ 995 mil.

A FVE é mantenedora da Univap (Universidade do Vale do Paraíba), dos Colégios Univap e do Parque Tecnológico Univap.