Saúde & Bem-Estar: episódio mostra o trabalho do Hospital do GACC

GACC precisa de ajuda.

Essa é a principal mensagem que fica do novo episódio de “Saúde & Bem-Estar”, podcast de OVALE que debateu desta vez o trabalho realizado pela Hospital GACC Vale do Paraíba, único hospital da região a tratar crianças e adolescentes com câncer. Apresentado pela jornalista Juliana Sever, o podcast reuniu Rosemary Sanz, fundadora e vice-presidente do GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer), e Eliane Francelino, superintendente assistencial da entidade, ela própria ex-paciente do hospital.

