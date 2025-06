Casais transformam bairro nobre de SJC em ‘motel a céu aberto’

“Vista legal, vários carros param ali, alguns para ver a vista outros caçando alguém a fim de sexo. Casais às vezes procurando dogging. Desça a rua, de uma volta, acenda a luz de dentro do carro ou fique do lado de fora se estiver afim de algo e não de privacidade”, diz trecho do site.

A publicação recomenda que o horário preferido seja sempre à noite e classifica o bairro como de afluência “média” de participantes, mas com intimidade “alta”.

Em outubro do ano passado, OVALE relevou que a prática do dogging vem sendo feita em cidades da região, como São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Um dos principais sites de adeptos locais, o ‘Dogging SJC’ passou de 89 membros, em junho do ano passado, para 450 no começo deste mês – 405% de crescimento.