'É um clube de muita tradição', diz novo goleiro da Águia do Vale

O São José anunciou na tarde desta terça-feira (3), a contratação do goleiro Vinícius Fávero para a disputa da Copa Paulista de 2025. Ele, que já foi campeão estadual pelo Manaus, tem 1,90 metros e surgiu na base do Cruzeiro.

Além disso, o atleta, hoje com 23 anos, também já passou pelas bases de Mirassol e Sport Recife. Agora, irá defender as cores da Águia do Vale e chega ao clube sob aval do técnico Marcelo Marelli.