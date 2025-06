Moraes repreende ex-comandante do Exército: 'Não pode omitir'

“A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não entra, que talvez, que estava focado somente no que eu pensava”, afirmou o ministro, acrescentando em seguida: “Comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui”.

Freire Gomes, então, disse que Garnier afirmou a Bolsonaro que estaria com ele, mas que não poderia "inferir" o que ele quis dizer com isso.

“O almirante Garnier tomou essa postura de ficar com o presidente. Apenas a diferença, ministro Alexandre, é que eu não posso inferir o que ele quis dizer com ‘estar com o presidente’. Foi isso que eu quis dizer. Agora, eu não omiti o dado. Eu sei plenamente que eu o que eu falei e reafirmo, ele disse que estava com o presidente. Agora, a intenção do que ele quis dizer com isso não me cabe.”