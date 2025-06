Menino de 3 anos morre após ser atingido por viga de madeira

O menino Enzo Rafael Rodrigues Moreira, de 3 anos, morreu após um acidente doméstico no último domingo (1º), em Promissão, cidade no interior de São Paulo.

O garoto foi atingido por uma viga de madeira que caiu dentro de sua casa. Ele foi socorrido pelo pai, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o pai, ele estava no quintal quando ouviu um forte barulho e correu para dentro de casa, onde encontrou o filho desacordado.