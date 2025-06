Homem é preso após roubar bicicleta e celular de jovem autista

Um homem de 42 anos foi preso após roubar a bicicleta e o celular de um adolescente de 13 anos na zona sul de São José dos Campos, na tarde de segunda-feira (2). De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem possui diagnóstico para TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Após acionamento da PM, o policiamento foi direcionado ao bairro Bosque dos Ipês, na qual o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) visualizou o suspeito entrando na localidade.