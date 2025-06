Mantenedora da Univap, FVE registra déficit de R$ 995 mil em SJC

De acordo com a FVE, os membros dos conselhos institucionais recebem, com antecedência, relatórios aprofundados sobre os balanços financeiros, que são mais extensos do que os próprios balanços.

A fonte confirmou o recebimento desses relatórios, mas disse que as explicações deveriam ser apresentadas nas reuniões de forma mais aprofundada. “Nós recebemos com antecedência [o relatório], mas isso não foi apresentado, a questão financeira, não foi apresentada e discutida no contexto do conselho”, afirmou à reportagem.

Qualidade.

Uma das fontes ressaltou a OVALE que é preciso debater as saídas que a instituição precisa ter para manter a qualidade educacional e o patrimônio conquistado ao longo de décadas. Nesse último período, a universidade gastou mais com demissão de professores com doutorado, segundo a fonte, por questões pedagógicas e acadêmicas. Tais medidas elevaram os gastos e impactaram negativamente no balanço financeiro.