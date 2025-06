Linha Verde: atraso em projeto da 2ª fase chegará a 19 meses

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em novembro de 2023, na primeira prorrogação, o contrato já havia ficado 9,6% mais caro, passando de R$ 2,138 milhões para R$ 2,346 milhões. Agora, o valor está em R$ 2,425 milhões.

Questionada sobre o atraso, a Prefeitura afirmou que o projeto "apresentou impasses em relação às redes das concessionárias existentes no entorno, entre eles as obras de ampliação da Via Dutra pela CCR Rio SP, que interferem diretamente no traçado e nos acessos da nova via", e que, "objetivando as distâncias de segurança das torres de transmissão de energia, o projeto obteve uma alteração substancial no traçado, sendo prevista a compactação da rede da EDP e não mais o enterramento da rede da CTEEP, conforme inicialmente previsto".

A Prefeitura alegou ainda que "o desenvolvimento do projeto deparou-se com desníveis acentuados no relevo natural do traçado proposto com uma amplitude superior a 37 metros, situação esta que acarreta um estudo minucioso de terraplanagem versus a necessidade de implantação de obras de arte especiais (viadutos), contribuindo assim para a prorrogação do prazo do projeto devido à necessidade de se equiparar a alternativa de menor custo para a municipalidade, respeitando os aclives e declives do sistema viário previstos em lei".

Segunda fase.