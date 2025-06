Eve anuncia R$ 90 milhões em subvenção da Finep para carro voador

O pilar fundamental para a construção do projeto é o desenvolvimento do ecossistema digital da Eve, incluindo a construção do TechCare, pacote integrado de soluções projetadas para aprimorar as operações de eVTOL com uma gama completa de serviços, suporte ao cliente e soluções operacionais inovadoras. O portfólio de pós-venda abrange uma variedade de serviços, incluindo suporte técnico, soluções de MRO, materiais e gestão para baterias, além de soluções de treinamento e operação de voo.

A empresa está avançando na atual etapa de desenvolvimento do eVTOL, que envolve uma série de testes abrangentes com o protótipo para avaliar todos os aspectos da operação e desempenho da aeronave, desde as capacidades de voo até os recursos de segurança. A aeronave, que será produzida em Taubaté, acumula quase 3.000 encomendas no mundo.