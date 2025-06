São José confirma 2ª morte por dengue em 2025; Vale chega a 10

A Prefeitura de São José dos Campos confirmou o segundo óbito por dengue na cidade em 2025. O caso foi atualizado no painel do sistema oficial do Governo do Estado de São Paulo. A prefeitura não divulgou os dados do paciente.

De acordo com o painel estadual, as duas mortes na cidade mostram que um dos pacientes tinha mais de 80 anos, enquanto outro tinha entre 35 e 49 anos.