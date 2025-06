Vídeo confirma que jovem foi morta após PM dar coronhada em irmão

A gravação contraria a versão registrada pelo policial no boletim de ocorrência. De acordo com o sargento, Kauê teria colocado as mãos na altura da cintura e, ao tentar se esquivar da abordagem, deu um tapa na mão do PM, provocando o disparo acidental.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que "o policial encontra-se preso no Presídio Militar Romão Gomes. As investigações das polícias Civil e Militar foram concluídas e encaminhadas à Justiça, inclusive com as imagens registradas pela câmera corporal do agente".

A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava a morte de Victoria em janeiro. O delegado Victor Maricato, responsável pelo caso, concluiu que o sargento Thiago Guerra agiu com dolo eventual por assumir o risco de matar, ao dar uma coronhada no irmão da adolescente.