Ana morre após receber bolo com bilhete anônimo: 'a mais linda'

A estudante Ana Luiza de Oliveira Neves, de 17 anos, morreu após comer um bolo que havia sido entregue por um motoboy, com um bilhete anônimo: "Um mimo pra garota mais linda que já vi", dizia.

A jovem morreu no domingo (1°), em Itapecerica da Serra (SP). No sábado, às 17h, Ana Luiza havia recebido o bolo de pote em casa. Após comer o bolo, às 18h50, a adolescente começou a passar mal e foi levada para o hospital.