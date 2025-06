Trabalhadores da GM votam PDV para a fábrica em SJC nesta quarta

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos vai realizar, nesta quarta-feira (4), assembleias com os trabalhadores da General Motors na fábrica da cidade para votação do PDV (Plano Demissão Voluntária) proposto pela montadora.

A montadora General Motors pretende abrir um novo PDV na fábrica de São José dos Campos. Além disso, a empresa quer substituir a cláusula que garante estabilidade no emprego ao trabalhador em caso de lesão por indenização individual.

A proposta da empresa foi comunicada aos trabalhadores por meio de comunicado interno. A GM afirma no documento que não chegou a um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos e que essa é a proposta final.

“No dia 30 de maio, tivemos mais uma rodada de negociação com o Sindicato para discutir as propostas da cláusula de transação mediante indenização e a possibilidade de abertura de um Plano de Demissão Voluntária (PDV) para empregados com limitação laboral. Não foi possível chegar a um acordo, mas a empresa deixou a proposta final para que seja levada para votação dos empregados em assembleia”, diz a GM no informativo.