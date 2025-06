Obra em igreja na zona sul de SJC é desaprovada por comunidade

A proposta de reforma do presbitério (altar principal) da Paróquia Espírito Santo, tradicional igreja no Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos, causou polêmica entre paroquianos que frequentam o templo. Segundo eles, as mudanças não teriam a “aprovação” da comunidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As críticas culminaram no lançamento de um abaixo-assinado para tentar barrar a reforma do altar central, que ainda não começou, segundo informação da paróquia.