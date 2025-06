PM prende traficante com mais de 500 porções de drogas no Vale

Durante a Operação Impacto Letalidade da Polícia Militar, nesta terça-feira (3), policiais militares do 23º BPM/I prenderam um traficante no bairro Santa Terezinha, em Aparecida.

O homem de 29 anos estava com mais uma pessoa quando fugiu ao avistar a viatura da PM, que patrulhava área conhecida por ser local de venda de drogas.