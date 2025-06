São José Basket encara o Araraquara em confronto direto na LBF

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O São José Basket visita o Sesi Araraquara na noite desta quarta-feira (4), a partir das 18h, no ginásio do Sesi, em Araraquara, pelo segundo turno da LBF (Liga de Basquete Feminino).

No momento, o São José está em quinto lugar, com 52,9% de aproveitamento, justamente ao lado do time de Araraquara, mas com vantagem nos critérios de desempates.

As joseenses vêm de duas derrotas consecutivas, o que freou a reação que vinha tendo no campeonato. Mas, se conseguir vencer esse confronto direto, já será uma possibilidade de melhorar na tabela.

Ainda restam mais três rodadas até o término da primeira fase, e o São José quer ficar entre as quatro primeiras, para poder decidir em casa nos playoffs.