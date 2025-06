Taubaté visita o Corinthians em parada dura pelo Paulista

Agora, o time da região, sob comando do técnico Arismar Junior, volta a jogar após quase um mês pelo Estadual. O último jogo foi no dia 14 de maio, quando venceu o Realidade Jovem em casa por 1 a 0.

O Taubaté visita o Corinthians na noite desta quarta-feira (4), a partir das 21h, no estádio José Liberatti, em Osasco, pela terceira rodada do Campeonato Paulista Feminino de 2025. Essa partida terá transmissão ao vivo pelo canal pago SporTV.

No momento, as Guerreiras Alviazul estão com 3 pontos, 50% de aproveitamento, com uma vitória e uma derrota no Estadual. Contudo, o Corinthians tem 6 pontos e 100% de aproveitamento, sem sofrer gols até aqui.

Por isso, o Taubaté precisará jogar fechado, sem se expor tanto, e explorar os contra-ataques. Se voltar de São Paulo com ao menos um ponto, já será valorizado.